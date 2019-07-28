إيطاليا: العواصف والأمطار الغزيرة تودي بحياة ثلاثة أشخاص

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي ثلاثة أشخاص في إيطاليا، نهاية الأسبوع، مصارعهم، بسبب العواصف والأمطار الغزيرة التي تبعت موجة حر شديد، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وجاء في التفاصيل أن من بين الصرعى، شابة أودت زوبعة بحياتها قرب مطار فيوميتشينو في روما، حينما كانت في طريق عودتها إلى منزلها ليل السبت إلى الأحد، حين أزاحت الزوبعة سيارتها، لترتطم في سياج.

وفي الشمال، توفي لاعب رياضي نروجي (45 عاما) حين أصابته صاعقة في منطقة الدولوميت بينما كان مشاركا في سباق جري على ارتفاع ألفي متر مساء السبت.

والأحد، وجد عمّال الإنقاذ في أريزو قرب فلورنسا جثة رجل سبعيني في قناة تملؤها النفايات. وكان ارتفاع مفاجىء لمنسوب المياه جرّ سيارته إليها.

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وقالت "كولديرتي"، وهي المنظمة الزراعية الأساسية في البلاد، إنّ حبات البرد التي تساقطت في الساعات الـ24 الأخيرة أدت إلى أضرار بملايين اليوروهات في إيطاليا، وبالأخص في أريزو.

وأدت الزوبعة أيضا إلى اقتلاع أشجار وتحطيم عواميد، وتركت وراءها مخلفات عدّة.

وتعرضت بساتين فاكهة ومزارع تبغ ودوار الشمس وذرة إلى التلف، بينما تضررت كثير من البيوت الزراعية.