القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي ثلاثة أشخاص في إيطاليا، نهاية الأسبوع، مصارعهم، بسبب العواصف والأمطار الغزيرة التي تبعت موجة حر شديد، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.
وجاء في التفاصيل أن من بين الصرعى، شابة أودت زوبعة بحياتها قرب مطار فيوميتشينو في روما، حينما كانت في طريق عودتها إلى منزلها ليل السبت إلى الأحد، حين أزاحت الزوبعة سيارتها، لترتطم في سياج.
وفي الشمال، توفي لاعب رياضي نروجي (45 عاما) حين أصابته صاعقة في منطقة الدولوميت بينما كان مشاركا في سباق جري على ارتفاع ألفي متر مساء السبت.
والأحد، وجد عمّال الإنقاذ في أريزو قرب فلورنسا جثة رجل سبعيني في قناة تملؤها النفايات. وكان ارتفاع مفاجىء لمنسوب المياه جرّ سيارته إليها.
وقالت "كولديرتي"، وهي المنظمة الزراعية الأساسية في البلاد، إنّ حبات البرد التي تساقطت في الساعات الـ24 الأخيرة أدت إلى أضرار بملايين اليوروهات في إيطاليا، وبالأخص في أريزو.
وأدت الزوبعة أيضا إلى اقتلاع أشجار وتحطيم عواميد، وتركت وراءها مخلفات عدّة.
وتعرضت بساتين فاكهة ومزارع تبغ ودوار الشمس وذرة إلى التلف، بينما تضررت كثير من البيوت الزراعية.
كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا: العواصف والأمطار الغزيرة تودي بحياة ثلاثة أشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.