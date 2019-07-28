شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يعزّي مدير الأشغال في وفاة والده ومدير شؤون المغتربين في وفاة والدته والان مع التفاصيل

رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، خالص التعازي والمواساة للأخ الدكتور محمد باخلعه مدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت ولإخوانه الدكتور عبيد وأحمد باخلعة ، وذلك في وفاة والدهم الشخصية الاجتماعية والمصلح الاجتماعي المغفور له بإذن الله تعالى سالم عبيد باخلعة .

سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

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كما رفع محافظ حضرموت بخالص التعازي للأخ أحمد علي باهبري مدير عام مكتب وزارة شؤون المغتربين بساحل حضرموت في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى "والدته" .

مبتهلاً الى المولى عز وجل أن يشملها بالرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون