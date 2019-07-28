ودياً.. ليفربول يسقط بثلاثية أمام نابولي

2019-07-28 | 20:06
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خسر فريق ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف نظيفة على يد فريق نابولي الإيطالي، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين، على ملعب "مورايفيلد" ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2019/ 2020.
وفي الدقيقة 29، تمكن الدولي البولندي أركاديوش ميليك من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 29، بعد تمريرة من زميله لورينزو إينسيني، وصلت لميليك سددها في الشباك.
وفي الشوط الثاني من المباراة، تمكن الألماني آمين يونس، من إحراز الهدف الثالث لنابولي في الدقيقة 52، بعد تسديدة من زميله لورينزو إينسيني، تابعاها آمين يونس وسددها في شباك الحارس مينيوليه.
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