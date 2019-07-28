ودياً.. ليفربول يسقط بثلاثية أمام نابولي

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم البارتينوبي بهدفين نظيفين، الهدف الأول جاء عبر لورينزو إينسيني في الدقيقة 19، بعدما انطلق بالكرة من وسط الملعب، ووصل إلى منطقة الجزاء، وتوغل وسدد بيسراه في شباك الحارس مينيوليه.وفي الدقيقة 29، تمكن الدولي البولندي أركاديوش ميليك من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 29، بعد تمريرة من زميله لورينزو إينسيني، وصلت لميليك سددها في الشباك.

وفي الشوط الثاني من المباراة، تمكن الألماني آمين يونس، من إحراز الهدف الثالث لنابولي في الدقيقة 52، بعد تسديدة من زميله لورينزو إينسيني، تابعاها آمين يونس وسددها في شباك الحارس مينيوليه.

