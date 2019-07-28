انتحار فتاة شنقاً جنوب غربي بغداد

افاد مصدر امني، الاحد، بانتحار فتاة شنقاً في الزعفرانية جنوب غربي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فتاة انتحرت، مساء اليوم، باسلوب الشنق داخل منزلها ضمن منطقة الزراعي في الزعفرانية".
يذكر أن عدداً من المدن العراقية شهدت خلال الفترة الماضية حالات انتحار يعزوها أطباء نفسيون إلى الضغوط النفسية والتغيرات التي شهدها المجتمع العراقي بعد أحداث عام 2003.
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