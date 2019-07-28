مسؤول انباري: معدلات البطالة في قضاء راوه وصلت الى اعداد مخيفة

حذر قائممقام قضاء راوه بمحافظة الانبار حسين علي العكيدي، الاحد، من خطر ارتفاع نسبة البطاقة بين سكان القضاء، داعيا الحكومة المحلية الى ايجاد حلول ناجعة للحد من هذه الظاهرة.

وقال العكيدي في حديث لـ الخليج 365، إن "نسبة البطالة في قضاء راوه غربي الانبار، وصلت الى 60% مما ينذر بعواقب وخيمة في حال عدم ايجاد حلول ناجعة للحد من ارتفاعها وايجاد حلول سريعة تتضمن زيادة حصص المحافظة من الدرجات الوظيفية وفتح فرص عمل للعاطلين عن العمل بطريقة تضمن تشغيل اكبر عدد من العاطلين عن العمل".



واضاف العكيدي، ان "نصف سكان القضاء عاطلون عن العمل ويعتمدون في الحصول على رزقهم اليومي في ممارسة صيد الاسماك والزراعة في حين تعتمد النسب الباقية على الوظائف الحكومية"، مبينا ان "بعض مناطق القضاء مازالت غير مؤمنة لوجود مخلفات حربية غير منفلقة من مخلفات مجرمي داعش ابان سيطرته على القضاء ناهيك من عزوف بعض الاسر من عدم العودة الى مناطقهم المحررة بانتظار تطهير مناطقهم من خطر الاجسام المفخخة".



يشار الى ان عدد سكان قضاء راوه بحدود 25 الف نسمة بحسب العكيدي.

