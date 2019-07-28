ضبط 55 قطعة من قرون حيوانات وحيد القرن في فيتنام

أعلنت السلطات الفيتنامية، الاثنين، عن ضبط 55 قطعة من قرون حيوانات وحيد القرن في مطار هانوي.
وتعد فيتنام محوراً رئيسياً لهذا النوع من التجارة بالأصناف البرية المقدر حجمها بمليارات الدولارات، وهي أيضاً مركز كبير لاستهلاك المنتجات المشتقة منها.
وأظهرت صور قطعا من قرون وحيد القرن على طاولة فيما انكب رجال الشرطة على كسر القوالب التي لم يحدد مصدرها.
وتلقى قرون حيوانات وحيد القرن رواجا كبيرا في فيتنام حيث قد يصل سعر الكيلوغرام الواحد منها إلى 60 ألف دولار، وهي تسحق لتحويلها إلى بودرة تستخدم خصوصا لمزاياها الطبية المزعومة.
وكانت السلطات قد أوقفت الخميس، ثلاثة مشتبه بهم إثر العثور على سبعة نمور مجمدة في سيارة مركونة في موقف في هانوي.
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