اصابة شخص باستهداف منزل ضابط بمكافحة المخدرات جنوبي بغداد

افاد مصدر في الشرطة، الاحد، بأن شخصا اصيب باستهداف منزل ضابط بمكافحة المخدرات جنوبي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "نزاعا عشائريا استهدف منزل ضابط برتبة رائد منسوب لمكافحة المخدرات تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن منطقة حي الاعلام جنوبي بغداد، ما اسفر عن اصابة عم الضابط بجروح خطيرة نقل على اثرها الى احدى المستشفيات".



واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية توجهت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا بالحادث".



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