الكهرباء يصدر بياناً رسمياً بشان انتقال نجميه

وذكر النادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "الهيئة الادارية لنادي الكهرباء، تنفي الاخبار والشائعات المنتشرة بخصوص انتقال اللاعبان مراد محمد وعلاء محسين الى اندية اخرى".

واوضح أن "اللاعبين مرتبطان بعقود سارية المفعول لمدة موسمين ولاتوجد مفاتحة رسمية لادارة النادي من قبل ادارات الاندية الاخرى ولا يمكن الاستغناء عنهم كونهما من الركائز المهمة في الفريق".



من جهته، اكد مدرب الفريق الكروي عباس عطية على "تمسكه باللاعبان كونهما من الركائز المهمة في الفريق لما يتمتعان به من خلق واداء فني عالي".