نيجيريا تعلن إنقاذ 4 أتراك اختطفوا قبل أسبوع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال أوكاسانمي أجايي المتحدث باسم الشرطة النيجيرية، اليوم الأحد، إنه تم إنقاذ 4 عمال إنشاءات أتراك كانوا قد تم اختطافهم قبل أسبوع بوسط البلاد.

وقال أجايي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن العمال الذين كان قد اختطفهم مسلحون مجهولون في قرية جباليم في ولاية كوارا يوم 20 يوليو/تموز الجاري، قد أنقذتهم الشرطة بمساعدة من حرس الأمن المدني.

وأضاف أجابي أنه تم التحفظ على أربعة أشخاص لاستجوابهم على صلة بتلك الجريمة، إلا أن السلطات لا تزال تبحث عن الخاطفين أنفسهم الذين فروا من موقع الحادث عندما أدركوا أن الشرطة تُضيّق الخناق عليهم.

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وهذه هي المرة الثانية خلال الشهر الجاري التي يتم فيها اختطاف مواطنين أتراك في الدولة الأفريقية الأكثر سكانا.

وجرى اختطاف عشرة بحارة أتراك في 13 يوليو/تموز الجاري عندما هاجم قراصنة سفينة شحن قبالة سواحل نيجيريا، ولم يتم إنقاذهم بعد.

وتعد حوادث الاختطاف من أجل الفدية شائعة في نيجيريا، حيث تتكرر حوادث اختطاف الأجانب.