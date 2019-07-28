خرجت محطات الكهرباء بمحافظة مأرب عن الخدمة مساء اليوم الأحد نتيجة احتجاز ناقلات الوقود من قبل مسلحين قبيليين من عبيدة شرق مأرب.
وقال مراسل "الخليج 365" ان مديرية حريب جنوب شرق محافظة مأرب تغرق في هذه الاثناء من مساء اليوم الأحد في ظلام دامس بعد توقف محطة الكهرباء نتيجة نفاذ كمية الديزل.
وأكد ان قطاع قبلي من قبل مسلحين من عبيدة في نقطة الراكة بمنطقة لعرقين في مديرية الوادي شرق مأرب يحتجز ناقلات محملة بمادة الديزل المخصص لمحطات الكهرباء في حريب ومدينة مأرب وبقية مديريات المحافظة، وهو ما تسبب في خروج محطات الكهرباء عن الخدمة.
كانت هذه تفاصيل خبر مراسلنا .. خروج محطات الكهرباء في مأرب عن الخدمة نتيجة احتجاز الوقود من قبل مسلحين قبليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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