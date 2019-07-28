انطلاق الملتقى الطلابي الصيفي الأول في غيل باوزير بحضرموت

انطلق الملتقى الطلابي الصيفي الأول من محور ثانوية المؤرخ والأذيب سعيد عوض باوزير بحضور قيادة السلطة المحلية بمديرية غيل باوزير في محافظة حضرموت. ومثل السلطة الدكتور عدنان محمد حمران والأستاذ أحمد محمد الشعيبي مدير الشعبة الإدارية والمالية بمكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والأستاذ عبدالعزيز عمر عمشوش مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية غيل باوزيروقيادات العمل التربوي بإدارة التربية بالمديرية. ويأتي هذا وسط إقبال كثيف من قبل الطلاب للإستفادة من برنامج الملتقى بهدف صقل مهاراتهم وإبداعاتهم. جدير بالذكر، أن الملتقى برعاية كريمة من الراعي الأول للتربية والتعليم اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية ووكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بالمحافظة الأستاذ جمال سالم عبدون.

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