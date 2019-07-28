غداً.. العاهل الأردنى وزوجته يعزيان عائلة الرئيس الراحل الباجى قايد السبسى

يزور عبد الله الثانى ملك الأردن وزوجته الملكة رانيا، غدًا الإثنين 29 يوليو، تونس، لتقديم التعازى فى وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسى.

ووفقًا لمجلة "ليدرز" التونسية، كان المهندس موسى المعايطة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردنية، قد حضر أمس السبت مراسم تشييع جثمان الرئيس الراحل الباجى قايد السبسى، الذى وافته المنية يوم الخميس الماضى.

وكان رئيس الوزراء الأردنى، الدكتور رجائى المعشّر، قد أعلن يوم الخميس الماضى، تنكيس الأعلام فى المملكة ولمدّة ثلاثة أيّام، حدادًا على وفاة الباجى قايد السبسى.