ووفقًا لمجلة "ليدرز" التونسية، كان المهندس موسى المعايطة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردنية، قد حضر أمس السبت مراسم تشييع جثمان الرئيس الراحل الباجى قايد السبسى، الذى وافته المنية يوم الخميس الماضى.
وكان رئيس الوزراء الأردنى، الدكتور رجائى المعشّر، قد أعلن يوم الخميس الماضى، تنكيس الأعلام فى المملكة ولمدّة ثلاثة أيّام، حدادًا على وفاة الباجى قايد السبسى.
كانت هذه تفاصيل خبر غداً.. العاهل الأردنى وزوجته يعزيان عائلة الرئيس الراحل الباجى قايد السبسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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