"الخليج": باتت الإمارات نموذجاً للدولة التي تعرف ماذا تريد

قالت صحيفة خليجية، تحت عنوان "الإمارات.. نموذج جديد في العلاقات" إنه عندما أطلق الشاعر الإنجليزي روديارد كيبلنج /1865 1930/ مقولته: "الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا"، ثم مضى، كان العالم آنذاك محكوماً بالصراعات والحروب، وكان الغرب الاستعماري يشد الخناق على دول الشرق وينهبها ويسلبها حريتها وسيادتها، بحيث أخذ الصراع بُعداً حضارياً وثقافياً واجتماعياً، والعلاقة بينهما كانت أشبه بالعلاقة بين السيد والعبد، وفق إدوارد سعيد في كتابه "الثقافة الإمبريالية"، ولم تكن مظاهر العولمة قد أخذت هذا البعد الواسع، وتشابكت المصالح إلى درجة بات من الصعب الفكاك منها.

وأضافت صحيفة " الخليج"-رصدها "الخليج 365" - " أنه من هنا، يمكن القول إن هذه المقولة خاطئة إذا ما أخذناها ببعدها الآني الحالي. فلم تعد الجغرافيا تشكّل حاجزاً بين الدول، بحيث بات العالم قرية صغيرة، كما أن التطور العلمي والتكنولوجي فتح نوافذ العالم بعضها على بعض، وبات التطور الحضاري فريضة عالمية يجب سلوكها للحؤول دون التخلف عن الركب الإنساني الذي يستعجل الصعود في مختلف مجالات الحياة، على الرغم مما نشهده من سلوك سياسي لبعض الأنظمة يتعارض مع مبدأ هذا التشابك والتلاحم في المصالح، بهدف الإبقاء على منطق الهيمنة قائماً، من منطلق الشعور بالعظمة أحياناً، ومن منطلق عنصري أحياناً أخرى، في إحياء لمقولة الصراع الحضاري والديني وفق مفهوم صموئيل هنتنجتون، الذي ما زال بعض أرباب الإدارة الأمريكية الحالية يؤمنون به ويروّجون له.

من هنا، انطلقت الصحيفة إلى لب الموضوع، وهو كيف أن دولة الإمارات أدركت ببعد نظرها أهمية العلاقات متعددة الأبعاد والمجالات والمستويات، في ترجمة فعلية لتنويع علاقاتها الدولية، وتحديداً مع دول الشرق الصاعدة، ما يعطيها مرونة في الحركة السياسية، ويُعفيها من الاعتماد الكلي على علاقات أحادية مع جانب واحد قد تكون كلفتها عالية، خصوصاً أن القوى البازغة في الشرق بدأت تشق طريقها باستقلالية وقوة في مجرى العلاقات الدولية والنظام الدولي، اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، من دون أن يكون لعلاقاتها مع الدول الأخرى ثمن ينتقص من سيادتها واستقلالها.

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وأوضحت الصحيفة أنه إذا كانت الإمارات تتقدم بخطى ثابتة ومدروسة، وتحتل مواقع متقدمة في مجالات التنمية على المستويين العربي والعالمي، فإنها بالتوازي مع ذلك، تقدم نهجاً جديداً في تفكيرها السياسي، من خلال خلق توازن في علاقاتها مع الشرق والغرب، ومع مختلف الدول الكبرى، مشيرة إلى أن إن هذه الثقة في النهج السياسي توفر للإمارات القوة والمصداقية، وتقدم دروساً في إدارة العلاقات الدولية، بما يحقق مصلحة شعب الإمارات بالدرجة الأولى.

وذكرت أنه لعل الزيارات الأخيرة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الصين الشعبية، وإندونيسيا، ومن قبل إلى الهند واليابان وروسيا، تمثل من حيث أهدافها ومراميها، هذا الفكر السياسي الجديد الذي يربط بين الشرق والغرب وكل دول العالم، بحيث باتت الإمارات نموذجاً للدولة التي تعرف ماذا تريد، وما تراه من مصلحة لشعبها، بصرف النظر عن الاتجاهات والتوجهات والسياسات.

واختتمت الصحيفة بالقول "إنه خيار العلاقات الاستراتيجية المتوازنة والفاعلة التي تجمع بين الجميع، بعيداً عن الصورة النمطية في العلاقات الدولية؛ النمط التعاوني وليس «الصراعي» من أجل السلام والتنمية والتقدم".