التحالف ينفي استهداف الحوثيين لمطار نجران

نفى المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، اليوم الأحد، استهداف الحوثيين لمطار نجران. وقال المالكي في تصريحات رصدها - "الخليج 365" - لا صحة لما نشرته ميليشيات الحوثي عن استهداف مطار نجران. وأضاف "التحالف العربي يتعامل بحزم مع المواقع التي تنطلق منها الطائرات المسيرة التابعة لميليشيات الحوثي".

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