التحالف يدمر تعزيزات بشرية حوثية.. والجيش اليمني يتقدم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الضالع

دمرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية عربة عسكرية للميليشيات الحوثية الإرهابية كانت تنقل تعزيزات بشرية في وادي الغول القريب من مركز مديرية كتاف بمحافظة صعدة، مما أدى إلى مصرع جميع من كانوا على متنها، ودمرت آليات قتالية تابعة للميليشيات بمحافظة حجة، فيما تشهد جبهات الضالع وتعز وصعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي، معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني المسنود بمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية وميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، وسط تقدم ميداني للجيش اليمني.

وأكد مصدر عسكري أن وحدات من الجيش سيطرت على عدد من المرتفعات والمواقع شمال الضالع، وتمكنت من تدمير تجمعات لميليشيات الحوثي في ناحية حبيل العشرة جنوب باجة حجر وتبة السد في باب غلق بمديرية قعطبة شمال المحافظة، وجبهتي شخب والزبيريات شمال غرب المديرية، وبلدتي لكمة الدوكي والريبي وحبيل الظبة والشغادر بحجر.

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وفي تعز حقق الجيش اليمني تقدما ميدانيا في مديرية ماوية شمال شرق محافظة تعز، بعد دحره الميليشيات الحوثية، واستعاد جبل الشوق، وجبل ذيب، في مديرية ماوية.

وفي مديرية باقم بمحافظة صعدة أكد قائد اللواء التاسع مشاة، العميد أديب الشهاب أن «قوات الجيش اليمني استعادت تبة نايف الاستراتيجية، بمديرية باقم، وعددا من المواقع المحيطة بها».

من جانب آخر كشف تقرير حقوقي أصدرته وزارة حقوق الإنسان عن 3602 انتهاك ارتكبتها ميليشيات الحوثي ضد المختطفين في سجونها منذ يناير 2018 وحتى يوليو الحالي بصنعاء، وكشف التقرير الذي أعلن عنه بمدينة مأرب بحضور وزير الدولة أمين العاصمة اللواء عبدالغني جميل، عن وجود 124 سجنا ومعتقلا في أمانة العاصمة، منها بيوت معارضين تستخدمها الميليشيات، واستولت عليها منذ الانقلاب في 21 سبتمبر 2014. وتنوعت الانتهاكات التي رصدها التقرير «زنازين الموت» بين اختطافات وإخفاء قسري وحالات تعذيب، وطالب التقرير المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة 30 مختطفا قررت الميليشيات إعدامهم في محاكمات سياسية هزلية.

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