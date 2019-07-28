ترمب: ندرس تصنيف حركة أنتيفا إرهابية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يدرس تصنيف حركة «أنتيفا» اليسارية المتطرفة المناهضة للفاشية كمنظمة إرهابية.

وغرد ترمب على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قائلا «يجري النظر في إعلان أنتيفا، الحركة الجبانة اليسارية المتطرفة... الذين يتجولون ويضربون الأشخاص غير المقاتلين فقط فوق رؤوسهم بمضارب بيسبول. وهي منظمة إرهابية رئيسة، جنبا إلى جنب مع إم إس 13- وغيرها». وأضاف الرئيس الأمريكي أن ذلك «من شأنه أن يسهل عمل الشرطة».

وانتقد ترمب مرارا وتكرارا الجماعة المتطرفة، ووصف عناصرها أخيرا بأنهم مرضى وأشرار، وذلك في تجمع حاشد في نورث كارولينا. وشهد نشاط الحركة تناميا ملحوظا منذ تولي ترمب الرئاسة. ويقول أعضاء رئيسيون في تلك الحركة التي تنشط في كثير من الولايات الأمريكية إنهم يهدفون إلى حماية مجتمعاتهم من اليمين المتطرف، كما يتهمون ترمب بالتسبب في ارتفاع معدل جرائم الكراهية في البلاد.