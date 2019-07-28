باعوم: احتجاز محاليل الغسيل الكلوي كارثة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - عدن استنكر وزير الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية ناصر باعوم احتجاز ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لمحاليل الغسيل الكلوي الخاصة بمركز الغسيل الكلوي بهيئة مستشفى الثورة بمحافظة إب لأكثر من شهرين، وحملها مسؤولية تعرض المرضى للخطر. وحمل الوزير باعوم الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران مسؤولية تعرض تلك المحاليل للتلف جراء تعرضها للشمس والأمطار وعدم توفر الظروف المناسبة للتخزين. واستغرب وزير الصحة اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية صمت المنظمات الدولية على ما تقوم به الميليشيات الحوثية، واصفا الأمر بأنه «كارثة».



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