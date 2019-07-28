رئيس مؤتمر ميونخ يناشد ألمانيا المشاركة في قوة ردع إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ناشد رئيس مؤتمر ميونخ للأمن الحكومة الاتحادية الألمانية المشاركة في مهمة الحماية البحرية التي اقترحت بريطانيا القيام بها في مضيق هرمز بهدف ردع الأطماع الإيرانية.

وقال فولفجانج إيشينجر لصحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس «قلما تكون هناك دولة تعتمد على حرية الملاحة العالمية بقوة مثل بطل العالم في التصدير ألمانيا».

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وتابع إيشينجر قائلا «لذا يجب ألا تظل جمهورية ألمانيا الاتحادية تراقب من دكة الاحتياطي عندما يتم التشاور حاليا بشأن مهمة حماية أوروبية بحرية في الخليج».

يذكر أن بريطانيا أثارت قبل أيام قليلة فكرة القيام بمهمة عسكرية أوروبية في مضيق هرمز، بعدما تم احتجاز ناقلة نفط بريطانية من قبل الحرس الثوري الإيراني في المضيق الذي يتمتع بأهمية استراتيجية.

ولا تزال المباحثات جارية حول القيام بمثل هذه المهمة. وتمتد الخيارات من القيام بمهمة مراقبة محضة إلى تدشين مرافقة عسكرية للسفن التجارية.

ولم تستبعد وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب كارنباور مشاركة الجيش الألماني في مهمة حماية أوروبية من حيث المبدأ.