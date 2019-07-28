رئاسة فلسطين: نحذر الأصوات المشبوهة من تشويه تضحيات الشعب الفلسطيني

دانت الرئاسة ال​فلسطين​ية ما وصفته بـ"الأصوات النشاز التي تشكك وتتطاول على العرب الذين وقفوا ويقفون دوما داعمين للقضية ولصمود الشعب على الأرض"، محذرة "الأصوات المشبوهة من تشويه تضحيات ​الشعب الفلسطيني​ وصورته وصورة الأشقاء الناصعة".

وتوجهت في بيان صحفي إلى "العرب بالشكر والعرفان والتقدير على مواقفهم التاريخية الصلبة في احتضان الشعب وقضيته الوطنية"، مثمنة "مواقف ​السعودية​ في كل ما تتبناه من مواقف وما تقدمه من دعم شامل لفلسطين و​القدس​ الشريف".