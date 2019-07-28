رئاسة فلسطين: نحذر الأصوات المشبوهة من تشويه تضحيات الشعب الفلسطيني

دانت الرئاسة الفلسطينية ما وصفته بـ"الأصوات النشاز التي تشكك وتتطاول على العرب الذين وقفوا ويقفون دوما داعمين للقضية ولصمود الشعب على الأرض"، محذرة "الأصوات المشبوهة من تشويه تضحيات الشعب الفلسطيني وصورته وصورة الأشقاء الناصعة".
وتوجهت في بيان صحفي إلى "العرب بالشكر والعرفان والتقدير على مواقفهم التاريخية الصلبة في احتضان الشعب وقضيته الوطنية"، مثمنة "مواقف السعودية في كل ما تتبناه من مواقف وما تقدمه من دعم شامل لفلسطين والقدس الشريف".
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