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إعادة شاب سوري إلى إسطنبول عقب نقله خارجها بالخطأ

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أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن "​السلطات التركية​ أعادت شابا ​سوريا​ يدعى أمجد طبلية إلى مدينة ​إسطنبول​، عقب نقله إلى مركز إيواء خارجها بالخطأ قبل 10 أيام"، موضحة أن "الخطوة جاءت عقب إثبات امتلاك الشاب السوري وثيقة إقامة في إسطنبول".

وكان قد أوقف ​الأمن​ التركي أمجد (19 عامًا) في إسطنبول في إطار إجراءات مكافحة التهريب و​الهجرة​ غير النظامية.

وطلب رجال الأمن حينها من أمجد إبراز وثيقة إقامته في إسطنبول، غير أنها لم تكن بحوزته؛ ما استدعى ترحيله إلى مركز إيواء خارج المدينة.

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ولفت إلى أنه سلم وثيقة إقامته في إسطنبول إلى مسؤولي مركز الإيواء الذي نقل إليه، وعليه تمت الموافقة على إعادته.

يشار إلى أن ولاية إسطنبول أمهلت السوريين المقيمين من حملة بطاقات حماية مؤقتة صادرة من ولايات أخرى لتصحيح أوضاعهم عبر العودة إلى مكان إقامتهم الأصلية خلال مدة أقصاها 20 آب المقبل.

وأوضحت أنه سيتم نقل السوريين الذين لا يخضعون لقانون الحماية المؤقتة (بلا قيد/أو إقامة) إلى ولايات أخرى سيتم تحديدها بتعليمات من ​وزارة الداخلية​، في إطار الجهود لمكافحة الهجرة غير النظامية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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