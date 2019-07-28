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رئيس البرلمان التركي في منغوليا لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين

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قام رئيس ​البرلمان التركي​ مصطفى شنطوب بزيارة رسمية إلى العاصمة المنغولية "أولان باتور" برفقة عدد من نواب البرلمان التركي. ومن المقرر أن يلتقي شنطوب خلال زيارته الرسمية الرئيس المنغولي خالتماغين باتولغا ونظيره جومبوجا زاندانشاتار.

وسبيحث شنطوب مع مسؤولي ​منغوليا​ سبل تعزيزالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، في كافة المجالات والقطاعات، إضافة إلى تنسيق العمل برلماني بين الجانبين.

وسيشارك شنطوب خلال تواجده في أولان باتور، بعدد من الفعاليات والأنشطة، منها افتتاح مكتب للأرشفة أنجزته الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا).

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