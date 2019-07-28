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الجيش اليمني يعلن استعادة منطقتين بالضالع بعد مواجهات مع الحوثيين

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أعلن ​الجيش اليمني​ التابع للحكومة الشرعية عن أنه "تمكن من تحرير منطقتي بيت وليد الهادي والقهرة شمال مريس في مديرية قعطبة شمال الضالع بعد مواجهات مع جماعة "​أنصار الله​"- ​الحوثيين​".

ولفت الجيش اليمني إلى "​القوات​ وصلت إلى مناطق تسيطر نيرانها منها على قرية يعيس في منطقة مريس"، وأكد "مقتل وإصابة عدد من عناصر الحوثيين في المواجهات، بالإضافة إلى الحصول على كمية من الأسلحة والذخائر".

وكانت قوات ​الحكومة​ الشرعية، أعلنت، أمس، عن السيطرة على عدد من المرتفعات والمواقع التي كانت تمركز فيها جماعة أنصار الله، في حصن شداد والردمان والقهرة بمنطقة مريس، اثر هجوم على جماعة أنصار الله.

وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات، معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده ​​ من جهة أخرى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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