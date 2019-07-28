ابراهيم: لن نألوا جهدا للوصول الى حل لقضية قبرشمون يحافظ على الاستقرار

اكد مدير عام الامن العام عباس ابراهيم في حديث تلفزيوني للمنار انه لن يألوا جهدا للوصول الى حل لقضية قبرشمون يحافظ على الاستقرار، رغم كل الضبابية.
واشارت "المنار" نقلا عن مصادر ان اللواء ابراهيم يسعى لبلورة طرح جديد بعد فشل الطرح الاخير، مشيرة الى ان الأمور ليست مقفلة بل معقدة. اضافت: "الاشتراكي يتحدث عن ضمانات سياسية دائمة مقابل احالة حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي".
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