ابراهيم: لن نألوا جهدا للوصول الى حل لقضية قبرشمون يحافظ على الاستقرار

اكد مدير عام ​الامن العام​ ​عباس ابراهيم​ في حديث تلفزيوني للمنار انه لن يألوا جهدا للوصول الى حل لقضية ​قبرشمون​ يحافظ على الاستقرار، رغم كل الضبابية.

واشارت "​المنار​" نقلا عن مصادر ان ​اللواء​ ابراهيم يسعى لبلورة طرح جديد بعد فشل الطرح الاخير، مشيرة الى ان الأمور ليست مقفلة بل معقدة. اضافت: "الاشتراكي يتحدث عن ضمانات سياسية دائمة مقابل احالة حادثة قبرشمون الى ​المجلس العدلي​".