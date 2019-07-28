النشرة: سقوط 3 قتلى بإشكال مسلح خلال حفل زفاف في بعلبك

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ عن "سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى ب​إطلاق نار​ خلال اشكال في حفل زفاف بمحلة الفيضة "مفرق يونين" في ​البقاع الشمالي​، وقد جرى نقل الضحايا والجرحى الى ​مستشفيات​ المنطقة".

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