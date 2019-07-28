وفاة الأمير بندر شقيق الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز

أفادت صحف سعودية بأن "الأمير بندر بن عبد العزيز توفي وهو شقيق الملك سلمان بن عبد العزيز، ووالد الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض".
وأكّد الديوان الملكي السعودي، في بيان، الوفاة ولفت الى أن "صلاة الجنازة ستقام على الأمبر بندر بن عبد العزيز آل سعود اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".
يذكر أن الأمير الراحل هو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود، ولم يتقلد أي منصب رسمي في الدولة.
ونعى عدد من الأمراء الأمير بندر بن عبد العزيز، منهم الأمير قيصل بن تركي بن فيصل "رحم الله سيدى والدى الأمير بندر بن عبد العزيز"، وأرفق ذلك بالأدعية للراحل.
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