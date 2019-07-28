لفتت مصادر للـMTV إلى أن "المبادرة ​الجديدة​ للمدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ قوامها المسارات الثلاثة التي تحدث عنها ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، قضائيًا، يسير التحقيق ويستمر في ​المحكمة العسكرية​، أمنيًا، يسلم جميع المطلوبين لإعطاء إفاداتهم أمام ​القضاء​، وأخيرًا سياسيًا".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للـMTV: مبادرة اللواء ابراهيم الجديدة قوامها المسارات الثلاثة التي تحدث عنها الرئيس عون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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