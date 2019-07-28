العثور على جثة الغريق العتري قبالة شاطئ الشيخ زناد

تمكنت عناصر الانقاذ البحري في ​الدفاع المدني​ من العثور على جثة الشاب محمد سعيد العتري الذي كان غرق ظهرا في البحر قبالة شاطئ الشيخ زناد، وقد تولى عناصر ​الصليب الاحمر اللبناني​ نقلها الى ​مستشفى​ الخير في ​المنية​.

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