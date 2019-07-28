مصادر الحريري لـ LBC: المشكلة مع التيار الوطني لانه يدرج كل أسبوع مشكلة جديدة

أكدت مصادر رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لقناة "LBC" أن "عودة جلسات الحكوة مازال مخططا لها"، مشيرةً الى أن "الكلام المتداول عن استقالة الحريري ليس سوى تمنيات"، لافتةً الى "أننا نسمع من الحريري كلام عن انزعاج ولكن لا استقالة".

وأشارت المصادر الى أن "الحريري يعمل على تهدئة الأمور بملف حادثة ​قبرشمون​ ولم يصل الى حائط مسدود".

ولفتت الى أن "الخلاف ليس مع ​الرئيس ميشال عون​ بل مع "التيار الوطني" الذي يدرج كل اسبوع مشكلة جديدة على قاعدة "علي وخود جمهور" كما حصل في زحلة".