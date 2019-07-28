قسطنطين: نعترض على سياسة الأمم المتحدة ومؤسساتها ونرفضها تمامًا

شدّد مستشار وزير الخارجية والمغتربين أنطوان قسطنطين، في تصريح تلفزيوني، على "أننا لسنا ضد أن يستفيد النازحون من المساعدات المقدمة لهم لكننا نعترض على سياسة الأمم المتحدة ومؤسساتها ونرفضها تمامًا".
ولفت قسطنطين إلى أن "عددا كبيراً من النازحين أبدى رغبته بالعودة في ظل تأكيد المسؤولين في الأمم المتحدة أن مساحات شاسعة في سوريا باتت آمنة. فلبنان مع العودة الآمنة، ولأنه يحترم كرامة الانسان فهو يطالب باعادة الراغبين الى ديارهم".
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