قسطنطين: نعترض على سياسة الأمم المتحدة ومؤسساتها ونرفضها تمامًا

شدّد مستشار وزير الخارجية والمغتربين ​أنطوان قسطنطين​، في تصريح تلفزيوني، على "أننا لسنا ضد أن يستفيد النازحون من المساعدات المقدمة لهم لكننا نعترض على ​سياسة​ ​الأمم المتحدة​ ومؤسساتها ونرفضها تمامًا".

ولفت قسطنطين إلى أن "عددا كبيراً من ​النازحين​ أبدى رغبته بالعودة في ظل تأكيد المسؤولين في الأمم المتحدة أن مساحات شاسعة في ​سوريا​ باتت آمنة. ف​لبنان​ مع العودة الآمنة، ولأنه يحترم كرامة ​الانسان​ فهو يطالب باعادة الراغبين الى ديارهم".