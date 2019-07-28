أكدت مصادر "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" لقناة "LBC" أنه "تم إجهاض كل المبادرات التي قدمناها بملف حادثة ​قبرشمون​ وكانت أجواءنا إيجابية بكل الأمور، لكننا لم نقابل سوى بالتعنت".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر التقدمي لـ LBC: تم إجهاض كل المبادرات التي قدمناها بملف حادثة قبرشمون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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