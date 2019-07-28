بو صعب: لا يجوز المس بالجيش لا إعلاميا ولا بالموازنة ولا بإطلاق النار

أكّد وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​، في تصريح تلفزيوني، "أننا نستنكر ما حدث في بلدة شعت و​إطلاق النار​ الذي حصل على ​الجيش​"، مشددًا على أنه "لا يجب أن يمس به لا إعلاميًا ولا بالكلمة لا ب​الموازنة​ ولا بإطلاق النار".

وكشف بو صعب عن أن "الاتكال على الجيش وسنحقق الموازنة المطلوبة ليتمكن الجيش من القيام بالمهام والمسؤولية المطلوبة منه".