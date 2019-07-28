أكّد وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، في تصريح تلفزيوني، "أننا نستنكر ما حدث في بلدة شعت وإطلاق النار الذي حصل على الجيش"، مشددًا على أنه "لا يجب أن يمس به لا إعلاميًا ولا بالكلمة لا بالموازنة ولا بإطلاق النار".
وكشف بو صعب عن أن "الاتكال على الجيش وسنحقق الموازنة المطلوبة ليتمكن الجيش من القيام بالمهام والمسؤولية المطلوبة منه".
كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب: لا يجوز المس بالجيش لا إعلاميا ولا بالموازنة ولا بإطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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