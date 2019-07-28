لفت مصدر متابع لملف قبرشمون للـOTV الى أن "القصة لا تزال بين الاشتراكي والارسلاني"، موضحًا أن "كلام رئيس الجمهورية ميشال عون هو الأساس منذ اليوم الأول أي القضاء أولًا، يطرح المجلس العدلي ونسير بالنتيجة ولكن "ما بتوقف الحكومة في هذه الظروف"، والأمن ثانيًا فالأجهزة الأمنية ستطالب بالمطلوبين وعلى الشهود أن يمثلوا، لتأتي السياسة ثالثًا".
وإذ فندت مصادر رفيعة مواكبة عبر otv مسارًا محتملًا يبدأ بالصعود الى بعبدا ومصالحة واتفاق على اخراج... فمعاودة جلسات مجلس الوزراء هي ضرورات وفاقية أساسية، وتختم المصادر "كل الناس محرجين بس في شي أكيد المواطن أكثر احراجا".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر للـOTV: كلام الرئيس عون هو الأساس "القضاء والأمن والسياسة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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