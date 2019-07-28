عطالله: الدستور يجب أن يكون واضحا بموضوع الحفاظ على المناصفة بالوظائف

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​جورج عطالله​ أن "​الدستور​ يجب أن يكون واضحا بموضوع الحفاظ على ​المناصفة​ بالوظائف بين المسليمن والمسيحيين، من أعلى وظيفة حتى أدنى وظيفة".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح عطالله أنه "الكفائة تأتي الى جانب بالمناصة ولا يفترقان بالنسبة لنا".