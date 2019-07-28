عطالله: الدستور يجب أن يكون واضحا بموضوع الحفاظ على المناصفة بالوظائف

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطالله أن "الدستور يجب أن يكون واضحا بموضوع الحفاظ على المناصفة بالوظائف بين المسليمن والمسيحيين، من أعلى وظيفة حتى أدنى وظيفة".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح عطالله أنه "الكفائة تأتي الى جانب بالمناصة ولا يفترقان بالنسبة لنا".
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