شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر قطر: شباب الإخوان يدفعون فاتورة النعيم الذي تعيشه القيادات في تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقرير لقناة "مباشر قطر"، أن النعيم والحياة الرغدة مميزات استأثر بها قيادات تنظيم الإخوان في تركيا لأنفسهم دون بقية عناصر التنظيم، حيث إنه مع وجود مؤشرات قوية على أن الوضع الاقتصادي الصعب والضغوط السياسية التي تمارسها المعارضة التركية على أردوغان قد يدفعانه إلى طرد عدد غير قليل من عناصر الإخوان ، زادت المخاوف لدى شباب التنظيم من أن يتم طردهم لصالح استمرار حياة النعيم للقيادات .

وأضاف تقرير "مباشر قطر"، أن شباب جماعة الإخوان فى تركيا هددوا بنشر تسجيلات جديدة تكشف فساد ومخالفات قادة الجماعة ، وأكد شباب الإخوان أن التسجيلات التي بحوزتهم تتضمن تفاصيل خاصة بوقائع فساد مالي وإداري ، ويرويها بالتفاصيل مستشار سابق للرئيس المعزول محمد مرسي ، حيث تكشف التسجيلات جانبًا من الأموال والهبات والتبرعات التي ترد لقادة الجماعة في تركيا من دول بعينها ، وجمعيات خيرية ، ومنظمات إغاثية .

ولفت تقرير مباشر قطر، إلى أن التسجيلات تؤكد أيضا أن قادة الإخوان يتلاعبون بأموال التمويلات الخاصة بالجماعة وفروعها في كل دول العالم ، التي تأتيهم من " ريع الخمس " ، وهي نسبة يدفعها كل إخواني أو منتم للجماعة من دخله شهريا لصالح الجماعة ، وتقدر بملايين الدولارات ، فضلا عن أموال اللجوء والتبرعات ، مضيفين أن هناك 130 مليون دولار اختفت من تلك الأموال منذ 3 سنوات ، ولا أحد يعرف مصيرها حتى الآن ولا أين ذهبت .

Advertisements

وأوضح التقرير، أن قائمة الاتهامات تطال 9 قيادات تدير الجماعة في تركيا ، بينهم محمود حسين ومحمد البحيري وصابر أبو الفتوح ومحمد الإبياري ، لافتا إلى أن تهديدات شباب تنظيم الإخوان الإرهابي جاءت في أعقاب نشر تسجيل صوتي لأمير بسام ، القيادي الإخواني ، يكشف فيه فضائح السرقات لأموال الجماعة .

وتابع تقرير مباشر قطر: يشكو شباب الإخوان في تركيا من تعرضهم للتهميش والجوع والعيش على حد الكفاف ، وأنهم يقبلون ذلك على مضض ؛ خشية الترحيل إلى مصر ؛ لمواجهة أحكام صادرة بحقهم ؛ نتيجة تورطهم في أعمال إرهابية .