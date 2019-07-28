شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أردوغان يقمع مظاهرات لسوريين يرفضون قرار الترحيل من تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقمع الرئيس التركى ، اللاجئين السوريين المتواجدين داخل بلاده، يفض المظاهرات التى ينظمونها للاعتراض على قرارات الترحيل بينما يسمح الرئيس التركى للمظاهرات التركية التى تطالب بترحيل السوريين. ونشرت مواقع تركية معارضة، فيديو شرطة أردوغان تفض تظاهرة نظمها سوريين ونشطاء أتراك، للاعتراض على قرار ترحيل السوريين والقت القبض علي بعضهم. Advertisements وقالت المواقع التركية المعارضة، إنه على الجانب الآخر تظاهر وفي نفس الوقت وبكل أرياحية مجموعة من الأتراك الرافضين لوجود السوريين ورفعوا شارة بوزكورت العنصرية ورددوا شعار تركيا للاتراك وستظل للاتراك !!

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. أردوغان يقمع مظاهرات لسوريين يرفضون قرار الترحيل من تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.