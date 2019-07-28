شلل مروري بطريق الواحات إثر كسر ماسورة مياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تسبب كسر ماسورة مياه في شلل مروري بطريق الواحات، مساء الأحد. تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوجود كثافات مرورية وتباطؤ حركة السيارات بطريق الواحات للاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر. تبين بالفحص كسر ماسورة مياه بالطريق وسير بعض السائقين في الاتجاع المعاكس مما تسبب في شلل تام للحركة المرورية، ووجه اللواء محمود عبد الرازق مدير مرور الجيزة بسحب الكثافات لحين إصلاح الكسر.

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