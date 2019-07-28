مهاجمة قس وتقييده في مبنى كنسي غربي ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - بوخوم - (د ب أ):
تعرض قس لهجوم وحشي أسفر عن إصابته بإصابات خطيرة داخل مبنى كنسي بمدينة بوخوم غربي ألمانيا.
وأوضحت الشرطة أن مجهولا قام ليلة السبت، بالدخول عنوة إلى المبنى التابع للكنيسة، وبمجرد أن دخل القس، 66 عاما، إلى المبنى في وقت لاحق هاجمه اللص وأصابه وقيده.
وسمع أحد المارة صوت استغاثة القس وأبلغ الشرطة التي اكتشفت أن اللص لاذ بالفرار ولم توضح الشرطة بعد المحتويات التي سرقها.
وجرى نقل القس إلى المستشفى حيث يعاني من إصابات خطيرة.
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