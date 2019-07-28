انتظام امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية في شمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء- أشرف سويلم:

أدى طلاب الدبلومات الفنية في المدارس الثانوية الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية، في شمال سيناء، امتحانات الدور الثاني، لليوم الثاني على التوالي دون مشكلات.

صرحت بذلك المهندسة ليلى مرتجي وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة، مؤكدة أن 677 طالبًا وطالبة، أدوا الامتحانات اليوم الأحد، بينهم 177 طالبًا وطالبة بالتعليم الصناعي، و145 طالبًا بالتعليم الزراعي، و288 طالبًا بالتعليم التجاري، و67 طالبًا بالتعليم الفندقي.