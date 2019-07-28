بلاغ يتهم علاء مبارك بتعمد الإساءة للدولة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أحُيل بلاغ مُقدم للنائب العام، ضد علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، اتهم فيه بإثارة الرأي العام والتضامن مع الجماعة الارهابية في هز الثقة بسمعة الدولة، إلى نيابة أمن الدولة للفحص، حسب مُقدم البلاغ.

ولم تستدع النيابة مٌقدم البلاغ حتى الآن، أو المبلغ ضده.

Advertisements

وجاء في البلاغ رقم 2123 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، أن علاء مبارك حرّض من خلال تدويناته على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد الدولة وأثار الرأي العام، وهاجم وزيرة الهجرة في تدوينة له استخدمتها وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية في الهجوم على مصر.

وذكر البلاغ، أن "علاء" يطرح العديد من التدوينات القصيرة على "تويتر" يهاجم خلالها الدولة بشتى الطرق، فيقوم بمهاجمة مسئول بالحكومة المصرية، ويسخر من المنظومة الرياضية، ويحاول تشويه قرارات الحكومة، وأصبح مادة خصبة يحتفي به إعلام جماعة الإخوان الإرهابية.

واتهم البلاغ "علاء" بتعمده الإساءة للدولة المصرية، وإحداث فتنة داخل طوائف المجتمع، مطالبًا بالتحقيق معه وتقديمه لمحاكمة عاجلة.