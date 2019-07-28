حضرها 30 ألف ولاعبون سابقون.. تفاصيل أشهر دورة لكرة القدم في الشرقية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

"الساحرة المستديرة".. وصف ظل ثابتًا على مدار سنوات طويلة، لوصف حالة حب وعشق الملايين لكرة القدم، لكن حتى الوصف لا يعبر عن الصورة التي التقطتها عدسة أحد المصورين في الشرقية، وباتت حديث مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعدما تجمع أكثر من 30 ألف من أهالي قرية "بني شبل" التابعة لمركز الزقازيق، لمشاهدة افتتاح دورة كرة قدم تُقام سنويًا منذ 5 أعوام.

الصورة التي أثارت مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت كيف يمكن للكرة أن تجمع "مصر في صورة"، المباراة لم تضم فقط أهالي القرية والقرى المحيطة، بل ضمت عددًا من نجوم كرة القدم، منهم الكابتن أحمد ناجي، المدرب السابق لحراس المرمى بالمنتخب القومي، وسامي الشيشيني، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، وغيرهم من النجوم.

دورة كرة القدم، تُقام بالجهود الذاتية منذ صيف عام 2013، بجهود ذاتية هدفها الرئيسي تجميع الناس والأهالي على رياضة تنبذ التعصب وتحقق الأُلفة.

الدورة التي تُقام بالجهود الذاتية، لها إدارة مستقلة تضم 6 أشخاص بينهم أشرف توفيق المعلق الرياضي، والذي ذاع صيته في قرى ومراكز الشباب بالمحافظة، فيما يترأس اللجنة المنظمة محمد مصيلحي، أحد شباب القرية، ويعاونه 4 شباب من أبناء القرية، أبرزهم الصحفي أحمد عبدالباسط، ومحمد سمكة، ومحمود التوني، ومحمد زيدان.

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الصحفي أحمد عبدالباسط، أحد أعضاء اللجنة المنظمة للدورة، أشار إلى أن الدورة تُقام سنويًا، موضحًا أن الافتتاح الذي انتشرت صورته يوم الجمعة الماضية، كان للنسخة الخامسة من الدورة، بحضور عدد كبير من نجوم الرياضة وكرة القدم، فيما شهد الافتتاح مباراة استعراضية شارك فيها الكابتن طارق يحي، نجم الزمالك السابق، والكابتن أسامة نبيه، الإداري السابق بالمنتخب الوطني، والكابتن عبدالستار صبري، أحد نجوم المنتخب الوطني خلال فترة التسعينيات.

وأضاف عبدالباسط، أن الدورة تنتهي يوم الجمعة الأخيرة من الشهر المُقبل، مشيرًا إلى النسخ السابقة كانت تشهد حضور كبير لمسئولين بارزين في كرة القدم، أبرزهم ما حدث العام السابق بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والكابتن عصام الحضري، حارس المنتخب الوطني المشارك في كأس العالم آنذاك، والكابتن مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي.

"أكتر من 30 ألف شاب جمعتهم الكرة بالشكل دا ومن غير تأمين.. والله الكلام دا ما بيحصلش في مباريات القمة".. خرجت الكلمات تتبعها نظرات دهشة وإعجاب من الدكتور أشرف صبحي، آواخر شهر يوليو الماضي، قبل أيام من تقلده منصب وزير الرياضة، عندما كان وقتها يحضر نهائي الدورة في نسختها الرابعة.

"بنجيب نجوم الرياضة علشان خاطر الناس تتبسط والصورة طبعًا بتتكلم".. عبر بها عبدالباسط عن الصورة التي انتشرت لافتتاح الدورة أمس الأول الجمعة، واصفًا منظر الدورة العام الماضي بـ"المرعب": "الكورة حلاوتها إنها بتجمع الناس على حاجة بيحبوها ويعشقوها".