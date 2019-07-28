عريقات.. إسرائيل تحاول فرض مرجعيات جديدة لتكريس الاحتلال وتشريع الأبارتايد

اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي "يحاول فرض" مرجعيات جديدة بشأن حل الصراع مع فلسطين.

وقال عريقات في بيان إن "سلطة الاحتلال (إسرائيل) دمرت فعليًّا وأنهت جميع الاتفاقات الموقعة وتحاول فرض مرجعيات جديدة كي تكرس وترسخ الاحتلال واستمراره".

وأضاف أن مرجعيات الاحتلال الإسرائيلي الجديدة تقوم على "استبدال مبدأ الدولتين على حدود 1967 بالاستكانة وقبول استمرار الاحتلال أي تشريع (الأبارتايد)".

وحمل عريقات الاحتلال المسؤولية عن تداعيات "هدم البيوت والتطهير العرقي ومصادرة الأراضي، والإعدامات الميدانية والحصار والإغلاق، والتنكر لكل الاتفاقات الموقعة

والإصرار على الاملاءات وفرض الحقائق الاحتلالية على الأرض بدعم كامل ومباشر من الادارة الأمريكية".

وشدد على تمسك منظمة التحرير الفلسطينية بالقانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما جسدت بالرؤية التي طرحها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي يوم 20 فبراير 2018.

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وفي السياق، قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية "إن صمت المجتمع الدولي على الاستخفاف الأميركي الإسرائيلي بالقانون الدولي، والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة يسلب دور الأمم المتحدة".

وحذرت الوزارة في بيان صحفي لها، من "مغبة وتداعيات الجرائم الإسرائيلية ومشاريع الاحتلال الاستعمارية وخطورتها في تقويض أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين".

وطالبت الوزارة، مجلس الأمن الدولي ب"سرعة التحرك والوفاء بالتزاماته تجاه شعبنا بما يضمن لجم قوات الاحتلال وميليشياتها الاستيطانية المسلحة، وحماية ما تبقى من مصداقية لمؤسسات الامم المتحدة عبر تنفيذ القرارات الأممية خاصة القرار 2334، وسرعة توفير الحماية الدولية لشعبنا".

كما جددت مطالبتها للمحكمة الجنائية الدولية ب"سرعة فتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين فيها".

كان عباس أعلن يوم الخميس الماضي قرار القيادة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي ردا على هدمها قبل ذلك بيومين عشرات الشقق السكنية الفلسطينية في الجزء الشرقي من مدينة القدس