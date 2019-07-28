مسام ينزع 4198 لغما زرعها الحوثيون باليمن خلال يوليو

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن مسام اليوم الأحد نزع 4198 لغمًا حوثيًا في عدد من المحافظات والمناطق اليمنية المحررة، وذلك خلال شهر يوليو الجاري.
نقلته قناة (العربية) الإخبارية- إن فرق مشروع (مسام) نزعت في الأسبوع الرابع من شهر يوليو الجاري 1184 لغما وذخيرة غير منفجرة، ليصل مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر إلى 4198 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.
وقال مدير عام مركز (مسام) أسامة القصيبي -في بيان
وأشار القصيبي إلى أن مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع أواخر يونيو 2018 حتى 26 يوليو الجاري بلغ 78313 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.
وكان تقرير حقوقي قد أفاد بأن مليشيا الحوثي تعتمد استراتيجية ممنهجة في استخدام الألغام والمتفجرات بكافة أنواعها.
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