عمان: أي تصرف غير محسوب بهرمز يعيق الملاحة في هرمز سيضر الجميع

قال يوسف بن علوي، وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان، إن بلاده لا تقوم بأي دور وساطة مع إيران، لكنها تريد ضمان استقرار الملاحة في مضيق هرمز.
وأضاف بن علوي، في تصريحات صحفية، عقب لقائه بالرئيس الإيراني حسنروحاني اليوم الأحد، ونقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن أي تصرف غير محسوب يعيق الملاحة الدولية سيعود بالضرر على الجميع في العالم.
واستقبل الرئيس الإيراني الأحد وزير الشؤون الخارجية
وشدد روحاني خلال اللقاء على أن وجود قوات أجنبية لا يدعم أمن المنطقة، بل يعد السبب الأساسي للتوتر فيها.
يأتي هذا تعليقا على تصريحات صدرت عن دول أوروبية بشأن اهتمامها بخطة تقترحها بريطانيا لتشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان أمن الملاحة في الخليج
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