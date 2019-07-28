وقعت المنامة والرياض اليوم الأحد على محضر مجلس التنسيق بين البحرين والسعودية.
جاء ذلك في ختام اجتماع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، مع نظيره السعودي إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين، بحسب وكالة أنباء البحرين.
وسوف يتفرع عن هذا المجلس عددا من اللجان المتخصصة في شتى المجالاتالسياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والإعلامية والاجتماعية وغيرها من المجالات الحيوية، لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء هذا المجلس.
وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن إنشاء مجلس التنسيق بين بلاده والسعودية، سيكون بمثابة انطلاقة استراتيجية مهمة جديدة في العلاقات الأخوية والتلاحم القوي بين البلدين، ومنصة محورية في تطوير التنسيقوتعزيز آليات التعاون الثنائي على جميع الأصعدة.
من جانبه، أعرب العساف عن اعتزازه بزيارة مملكة البحرين وبالعلاقات الراسخة بين البلدين، وما تتسم به من ازدهار في شتى المجالات، مضيفا بأن مجلس التنسيق سيعد إطارا جديدا ومتكاملا للتعاون المشترك بين البلدين.
كما التقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وزير الخارجية السعودي واكد على عمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين المنامة والرياض والتي ترتكز على دعائم قوية من الأخوة والرؤى والتفاهم والتنسيق المشترك
كانت هذه تفاصيل خبر المنامة والرياض توقعان على إنشاء مجلس التنسيق البحريني السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.