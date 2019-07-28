اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في هونج كونج



فيما حذرت القنصلية السعودية في هونج كونج، أمس، المواطنين المتواجدين هناك بأخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في المناطق: أدميرالتي، سنترال، تشونج وان، نظرا لإعلان المحتجين عن تنظيم مظاهرات في تلك المناطق، شهدت هذه المناطق، اليوم، اشتباكات بين متظاهرين مناهضين للحكومة في هونج كونج مع الشرطة، فيما تجمع الآلاف بالقرب من المنطقة التجارية وسط المدينة. وتوجه المتظاهرون إلى شوارع منطقة "شيونج وان" الشائكة، وهي منطقة تاريخية تحظى بشعبية بين السياح، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، أثناء محاولتها إبعاد الحشود عن مركز شرطة، كانوا قد تجمعوا فيه سابقا. وواصل آلاف آخرون احتلال حديقة وسط هونج كونج وطريق رئيسي آخر، يمر عبر المنطقة التجارية والمنطقة التي تضم الحكومة.

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