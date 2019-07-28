مقتل 30 مدنياً بهجوم إرهابي في شمال شرق نيجيريا

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بمقتل 30 مدنياً على الأقل في هجوم إرهابي يوم السبت في شمال شرق نيجيريا. ووقع الهجوم من خلال إطلاق نار خلال جنازة بولاية بورنو. وتعد ولاية بورنو معقل جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش الإرهابي. اقرأ أيضاً... مقتل 15 جندياً بهجوم لـ"بوكو حرام" في نيجيريا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. إلا أن جماعة "بوكو حرام" الإرهابية تنشط في تلك المنطقة. وتشن، من حين لآخر، هجمات على قرى المدنيين الآمنين وقوات الأمن النيجيرية.

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