البابا يدعو الى التحرك لتجنب مآسٍ جديدة للمهاجرين

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، المجموعة الدولية إلى التحرك "بسرعة وحسم" لتجنب حدوث مآس جديدة للمهاجرين، بعد حادث الغرق الذي خلف أكثر من 110 قتلى، الخميس الماضي قبالة ليبيا.

وقال البابا، بعد صلاة التبشير في ساحة القديس بطرس، "تلقيت بألم نبأ الغرق المأسوي الذي حصل في الأيام الأخيرة في مياه البحر المتوسط، حيث فقد عشرات من المهاجرين حياتهم، بمن فيهم نساء وأطفال".

وأضاف "أجدد دعوتي لتعمد المجموعة الدولية للعمل بسرعة وحسم، لمنع تكرار مثل هذه المآسي وضمان سلامة الجميع وكرامتهم".

اقرأ أيضاً... البابا فرنسيس يناقش مخاطر الذكاء الاصطناعي مع رئيس "مايكروسوفت"

Advertisements

ثم دعا الآلاف من المؤمنين المجتمعين في ساحة القديس بطرس على الرغم من المطر والرياح، إلى لحظات من الصمت للصلاة من أجل الضحايا وأقربائهم.

وأعلنت هيئات الإغاثة الليبية الجمعة أنها انتشلت جثث 66 مهاجراً بعدما غرق قاربهم الخميس قبالة مدينة "الخمس"، على بعد 120 كلم غرب طرابلس.

وأنقذ حوالى 145 شخصاً، لكن العدد الإجمالي للضحايا يقدر بأكثر من 110، كما تقول المنظمة الدولية للهجرة.

وتؤكد الأمم المتحدة أنها أسوأ كارثة هذا العام في البحر المتوسط.