كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تتأمل الموافقة علي فرض ضريبة رقمية عالمية في قمة مجموعة السبع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو ماير إن فرنسا تأمل أن يتفق زعماء مجموعة السبع على فرض ضريبة عالمية على الأنشطة الرقمية في قمة المجموعة الشهر المقبل في فرنسا.

وقالت لو مير في مؤتمر صحفي "نأمل من الآن وحتى نهاية أغسطس - أن يتوصل اجتماع رؤساء دول مجموعة السبع في بياريتز إلى اتفاق".

وقالت "التحدي الذي يتعين علينا التغلب عليه هو الاقتصاد الرقمي الذي لا يخضع للضريبة على نفس مستوى الأنشطة الاقتصادية الأخرى."

كما أعلنت النمسا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا عن خطط لفرض ضرائب رقمية خاصة بها.

وبررت لو ماير الحاجة إلى فرض ضريبة على عمالقة الإنترنت، قائلة إنه "من مصلحتنا الجماعية تحقيق ضريبة عادلة للأنشطة الرقمية في العالم".

كما قالت لوميلر إن الضريبة الرقمية على عمالقة الإنترنت كانت "قرارًا وطنيًا" بأن تسنه الحكومة، على الرغم من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتعريفات الانتقامية.

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كما تستهدف الضريبة البالغة ثلاثة بالمائة التي دخلت حيز التنفيذ في فرنسا هذا الأسبوع الشركات الرقمية التي يبلغ حجم مبيعاتها العالمية السنوية 750 مليون يورو على الأقل (835 مليون دولار أمريكي) وإيرادات فرنسية تزيد قيمتها على 25 مليون يورو (27 مليون دولار).

وتم تبني الضريبة من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية، مجلس النواب بالبرلمان، في 4 يوليو، ومن المتوقع أن تجمع 400 مليون يورو (445 مليون دولار) هذا العام و650 مليون يورو (723 مليون دولار) بحلول عام 2022.

وقال ترامب في المكتب البيضاوي بعد ظهر يوم الجمعة "ما كان يجب عليهم فعل هذا". "لا تفعل ذلك، لأنه إذا قمت بذلك، فسوف أفرض ضريبة على النبيذ".

وبدأ الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR) تحقيقًا في 10 يوليو ضد فرنسا بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، متهمًا الحكومة الفرنسية بـ "استهداف الضريبة بشكل غير عادل في بعض شركات التكنولوجيا الأمريكية".

وستعقد جلسة استماع عامة في 19 أغسطس بعد التحقيق، مما يسمح للجمهور بتقديم تعليقات على أي إجراء متبادل.

