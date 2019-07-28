كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البابا يصلي من أجل المهاجرين الذين قتلوا في حطام سفينة البحر الأبيض المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم البابا فرانسيس اليوم الاحد صلوات للمهاجرين الذين لقوا حتفهم في البحر المتوسط هذا الاسبوع فيما وصفته مفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة بأنه أسوأ حادث غرق في المنطقة هذا العام.

وفي حديثه إلى الآلاف من الأشخاص الذين تجمعوا في ميدان القديس بطرس لإلقاء خطاب اليوم الأحد، أعرب البابا عن حزنه وطلب من المصلين الانضمام إليه في الصلاة لعشرات المهاجرين الذين ماتوا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

وقال فرانسيس "لقد علمت بألم خبر حطام السفينة الدراماتيكي الذي حدث في الأيام الأخيرة في مياه البحر الأبيض المتوسط، حيث فقد عشرات المهاجرين من بينهم النساء والأطفال ".

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وناشد البابا المجتمع الدولي التحرك بسرعة لضمان السلامة والكرامة للجميع. قال عامل اغاثة يوم السبت انه تم انتشال 55 جثة حتى الآن قبالة الساحل الليبي بعد انقلاب قارب خشبي يحمل مئات المهاجرين يوم الخميس.

ولم يتضح عدد الذين كانوا على متن الطائرة وعددهم وما زالوا مفقودين ويخشى غرقهم. بعد ما وصفته المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة بأنه "أسوأ مأساة في البحر المتوسط هذا العام".

وقد حددت البحرية الليبية يوم الخميس عدد المهاجرين على 250. وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أنهم وصلوا إلى 150 شخص.