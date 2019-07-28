كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشؤون الخارجية العُماني: لا نتوسط في تصاعد التوترات الإقليمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الوزير العماني المكلف بالشؤون الخارجية اليوم الاحد ان سلطنة عمان لا تبذل أي جهود وساطة بشأن التوترات المتزايدة في منطقة الخليج لكنها على اتصال مع "جميع الاطراف" من أجل الحفاظ على الاستقرار في مضيق هرمز.

وقال يوسف بن علوي بن عبد الله للتلفزيون العماني الحكومي "نحن لا نتوسط، ولكن ما يهمنا أكثر في هذه الحالة، هو ضمان استقرار الملاحة في هرمز ستريت، لذلك نحن على اتصال بجميع الأطراف".